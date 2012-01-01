"Профессианальный сервис, починили мой iconbit (заменили плату и батарею), ездит теперь как новый. Подумываю сделать аквазащиту от воды."

"Чинила в мастерской электросамокат kugoo, поменяли батарею за 20 минут + сделали защиту от воды. Теперь можно кататься даже под дождем)"

"Очень быстро заменили колесо у моего электросамоката Xiaomi, находятся рядом с метро, удобно что чинят прямо при тебе. Цены адекватные."

Сервисные центры по ремонту электросамокатов

Общий телефон, для всех сервисных центров:

8 (495) 106-23-23 - многоканальный телефон

8 (800) 200-44-34 - бесплатный звонок по России

Электронный ящик: info@remont-elektrosamokatov.com

Адреса сервисных центров в Москве:



1) Ремонт самокатов у метро Котельники (Люберцы)

2) Ремонт электросамокатов у метро Аэропорт (САО)

3) Ремонт электросамокатов у метро Полежаевская (САО)

4) Ремонт электросамокатов у метро Свиблово (СВАО)

Возможен выездной ремонт электросамокатов на дому! подробности уточняйте у консультантов, по телефону 8 (495) 106-23-23.

Адрес сервисного центра в Московской области - Егорьевск, Коломна, Воскресенск - 8 985 428-52-87

1) Адрес: г. Москва, метро Котельники, 115-й квартал, улица Авиаторов, 15.

График работы мастерской:

пн-пт: с 11:00 до 20:00

сб: с 11:00 до 18:00

вс: с 11:00 до 18:00

Схема проезда:

Как добраться до мастерской:

Мастерская находится в 10 минутах от метро Котельники. От станции метро Выхино до квартала можно доехать на автобусе № 352. На автомобиле из Москвы до жилого комплекса можно доехать по Новорязанскому шоссе. Сервис по ремонту электросамокатов находится во дворе жилого дома, на первом этаже.

2) Адрес: г. Москва, м. Аэропорт, ул. Красноармейская 23

График работы мастерской:

пн-пт: 11.00 - 20.00

сб: 11.00 - 16.00

вс: 11.00 - 16.00

Схема проезда:

Как добраться до мастерской:

Лучше всего ехать в мастерскую своим ходом (находимся в 2 минутах от метро). Парковка платная. Если вы на машине, рекомендуем обратиться в мастерскую на Полежаевской.

Последний вагон из центра, затем повернуть налево и по 1-ой Аэропортовской улице идти прямо (спиной к Ленинградскому проспекту), напротив магазина Пятёрочка увидите дом 23, огражденный забором, на калитке с домофоном нажимайте Ремонт колясок и проходите в левый крайний подъезд.

3) Адрес: г. Москва, м. Полежаевская, 2-ой Силикатный проезд, дом 14 строение 3

График работы мастерской:

пн-пт: 11.00 - 19.00

сб: 11.00 - 17.00

вс: 11.00 - 17.00

Схема проезда:

Рядом с мастерской есть бесплатная парковка, почти всегда можно комфортно припарковаться! удобнее всего сюда добираться на машине.

Как добраться своим ходом:

м. Полежаевская. Последний вагон из центра. Из стеклянных дверей нужно повернуть направо. Сесть в автобус номер 6 или 65M и доехать до остановки силикатный завод (4 остановки, приблизительно 15 минут). Далее вам нужно пройти по 2-ому Силикатному проезду в сторону области и после дома номер 8 повернуть направо и пройти 50 метров. Все, Вы у цели.

4) Адрес: г. Москва, метро Свиблово, Амундсена, д. 3 корп. 2 подъезд 3 домофон 2В

График работы мастерской:

вт-пт: 11.00 - 19.30

сб - вс: 11.00 - 19.00

понедельник - выходной

Схема проезда:

Как добраться своим ходом:

Мастерская находится во дворе жилого дома. Рядом есть бесплатная парковка, почти всегда можно комфортно припарковаться! Удобно добираться как на машине, так и на метро (всего 7 минут пешком).

5) Контакты сервисного центра в Московской Области

Адрес: Московская область, городской округ Егорьевск, деревня Тимшино, ул. Молодежная 21 (координаты: 55.260304, 39.007321)

Телефон: 8 985 428-52-87

Электронная почта: info@remont-elektrosamokatov.com

Время работы мастерской: ПН - ПТ: с 11:00 до 20:00, СУБ: с 11:00 до 17:00, ВСК: с 11:00 до 17:00.

Схема проезда на карте:

Оставьте онлайн заявку на ремонт и мастер свяжется с вами для уточнения стоимости и деталей работы:

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