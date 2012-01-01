Сервисные центры по ремонту электросамокатов
Общий телефон, для всех сервисных центров:
8 (495) 106-23-23 - многоканальный телефон
8 (800) 200-44-34 - бесплатный звонок по России
Электронный ящик: info@remont-elektrosamokatov.com
Адреса сервисных центров в Москве:
1) Ремонт самокатов у метро Котельники (Люберцы)
2) Ремонт электросамокатов у метро Аэропорт (САО)
3) Ремонт электросамокатов у метро Полежаевская (САО)
4) Ремонт электросамокатов у метро Свиблово (СВАО)
Возможен выездной ремонт электросамокатов на дому! подробности уточняйте у консультантов, по телефону 8 (495) 106-23-23.
Адрес сервисного центра в Московской области - Егорьевск, Коломна, Воскресенск - 8 985 428-52-87
1) Адрес: г. Москва, метро Котельники, 115-й квартал, улица Авиаторов, 15.
График работы мастерской:
пн-пт: с 11:00 до 20:00
сб: с 11:00 до 18:00
вс: с 11:00 до 18:00
Схема проезда:
Как добраться до мастерской:
Мастерская находится в 10 минутах от метро Котельники. От станции метро Выхино до квартала можно доехать на автобусе № 352. На автомобиле из Москвы до жилого комплекса можно доехать по Новорязанскому шоссе. Сервис по ремонту электросамокатов находится во дворе жилого дома, на первом этаже.
2) Адрес: г. Москва, м. Аэропорт, ул. Красноармейская 23
График работы мастерской:
пн-пт: 11.00 - 20.00
сб: 11.00 - 16.00
вс: 11.00 - 16.00
Схема проезда:
Как добраться до мастерской:
Лучше всего ехать в мастерскую своим ходом (находимся в 2 минутах от метро). Парковка платная. Если вы на машине, рекомендуем обратиться в мастерскую на Полежаевской.
Последний вагон из центра, затем повернуть налево и по 1-ой Аэропортовской улице идти прямо (спиной к Ленинградскому проспекту), напротив магазина Пятёрочка увидите дом 23, огражденный забором, на калитке с домофоном нажимайте Ремонт колясок и проходите в левый крайний подъезд.
3) Адрес: г. Москва, м. Полежаевская, 2-ой Силикатный проезд, дом 14 строение 3
График работы мастерской:
пн-пт: 11.00 - 19.00
сб: 11.00 - 17.00
вс: 11.00 - 17.00
Схема проезда:
Рядом с мастерской есть бесплатная парковка, почти всегда можно комфортно припарковаться! удобнее всего сюда добираться на машине.
Как добраться своим ходом:
м. Полежаевская. Последний вагон из центра. Из стеклянных дверей нужно повернуть направо. Сесть в автобус номер 6 или 65M и доехать до остановки силикатный завод (4 остановки, приблизительно 15 минут). Далее вам нужно пройти по 2-ому Силикатному проезду в сторону области и после дома номер 8 повернуть направо и пройти 50 метров. Все, Вы у цели.
4) Адрес: г. Москва, метро Свиблово, Амундсена, д. 3 корп. 2 подъезд 3 домофон 2В
График работы мастерской:
вт-пт: 11.00 - 19.30
сб - вс: 11.00 - 19.00
понедельник - выходной
Схема проезда:
Как добраться своим ходом:
Мастерская находится во дворе жилого дома. Рядом есть бесплатная парковка, почти всегда можно комфортно припарковаться! Удобно добираться как на машине, так и на метро (всего 7 минут пешком).
5) Контакты сервисного центра в Московской Области
Адрес: Московская область, городской округ Егорьевск, деревня Тимшино, ул. Молодежная 21 (координаты: 55.260304, 39.007321)
Телефон: 8 985 428-52-87
Электронная почта: info@remont-elektrosamokatov.com
Время работы мастерской: ПН - ПТ: с 11:00 до 20:00, СУБ: с 11:00 до 17:00, ВСК: с 11:00 до 17:00.
Схема проезда на карте:
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