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Сервисные центры по ремонту электросамокатов

Общий телефон, для всех сервисных центров:

8 (495) 106-23-23 - многоканальный телефон
8 (800) 200-44-34 - бесплатный звонок по России

Электронный ящик: info@remont-elektrosamokatov.com

 

Адреса сервисных центров в Москве:


1) Ремонт самокатов у метро Котельники (Люберцы)
2) Ремонт электросамокатов у метро Аэропорт (САО)
3) Ремонт электросамокатов у метро Полежаевская (САО)
4) Ремонт электросамокатов у метро Свиблово (СВАО)

 

Возможен выездной ремонт электросамокатов на дому! подробности уточняйте у консультантов, по телефону 8 (495) 106-23-23.

Адрес сервисного центра в Московской области - Егорьевск, Коломна, Воскресенск - 8 985 428-52-87

 

мастерская по ремонт электросамокатов

 

1) Адрес: г. Москва, метро Котельники, 115-й квартал, улица Авиаторов, 15.

График работы мастерской:

пн-пт: с 11:00 до 20:00
сб: с 11:00 до 18:00
вс: с 11:00 до 18:00

 

Схема проезда:

 

Как добраться до мастерской:

Мастерская находится в 10 минутах от метро Котельники. От станции метро Выхино до квартала можно доехать на автобусе № 352. На автомобиле из Москвы до жилого комплекса можно доехать по Новорязанскому шоссе. Сервис по ремонту электросамокатов находится во дворе жилого дома, на первом этаже.

 

2) Адрес: г. Москва, м. Аэропорт, ул. Красноармейская 23

График работы мастерской:

пн-пт: 11.00 - 20.00
сб: 11.00 - 16.00
вс: 11.00 - 16.00

 

Схема проезда:

 

Как добраться до мастерской:

Лучше всего ехать в мастерскую своим ходом (находимся в 2 минутах от метро). Парковка платная. Если вы на машине, рекомендуем обратиться в мастерскую на Полежаевской.

Последний вагон из центра, затем повернуть налево и по 1-ой Аэропортовской улице идти прямо (спиной к Ленинградскому проспекту), напротив магазина Пятёрочка увидите дом 23, огражденный забором, на калитке с домофоном нажимайте Ремонт колясок и проходите в левый крайний подъезд.

 

3) Адрес: г. Москва, м. Полежаевская, 2-ой Силикатный проезд, дом 14 строение 3

График работы мастерской:

пн-пт: 11.00 - 19.00
сб: 11.00 - 17.00
вс: 11.00 - 17.00

 

Схема проезда:

 

Рядом с мастерской есть бесплатная парковка, почти всегда можно комфортно припарковаться! удобнее всего сюда добираться на машине.

Как добраться своим ходом:

м. Полежаевская. Последний вагон из центра. Из стеклянных дверей нужно повернуть направо. Сесть в автобус номер 6 или 65M и доехать до остановки силикатный завод (4 остановки, приблизительно 15 минут). Далее вам нужно пройти по 2-ому Силикатному проезду в сторону области и после дома номер 8 повернуть направо и пройти 50 метров. Все, Вы у цели.

 

4) Адрес: г. Москва, метро Свиблово, Амундсена, д. 3 корп. 2 подъезд 3 домофон 2В

График работы мастерской:

вт-пт: 11.00 - 19.30
сб - вс: 11.00 - 19.00
понедельник - выходной

 

Схема проезда:

 

Как добраться своим ходом:

Мастерская находится во дворе жилого дома. Рядом есть бесплатная парковка, почти всегда можно комфортно припарковаться! Удобно добираться как на машине, так и на метро (всего 7 минут пешком).

 

5) Контакты сервисного центра в Московской Области

Адрес: Московская область, городской округ Егорьевск, деревня Тимшино, ул. Молодежная 21 (координаты: 55.260304, 39.007321)
Телефон: 8 985 428-52-87
Электронная почта: info@remont-elektrosamokatov.com
Время работы мастерской: ПН - ПТ: с 11:00 до 20:00, СУБ: с 11:00 до 17:00, ВСК: с 11:00 до 17:00.
Схема проезда на карте:

 

 

Оставьте онлайн заявку на ремонт и мастер свяжется с вами для уточнения стоимости и деталей работы:

 

реквизиты мастерской
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НАШИ МАСТЕРСКИЕ В МОСКВЕ

АЭРОПОРТ
ПОЛЕЖАЕВСКАЯ
КОТЕЛЬНИКИ
СВИБЛОВО

 

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МОСКВА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
КАЛИНИНГРАД
КАЗАНЬ
ТОМСК
ЕКАТЕРИНБУРГ
КОЛОМНА
ВОСКРЕСЕНСК

Мастерская осуществляет ремонт электросамокатов уже более 6 лет. За это время удалось накопить большой опыт (более 11000 отремонтированных моделей), что позволяет нам совершать как срочный, так и технически сложный ремонт, при серьезных поломках. Перед началом работ проводится диагностика, на которой определяется стоимость работ. В некоторых случаях возможен онлайн расчет примерной цены, отталкиваясь от фотографии поломки и её описании (присылайте на почту info@remont-elektrosamokatov.com). В наличии все необходимые запчасти для электросамокатов jack hot, xiaomi, ninebot, kugoo, e twow, razor, pat, iconbit, speedway, mini gogo, nextdrive, longer, mini robot, segway, Halten, Ultron, CityCoco, Dualtron, Woqu, Skyboard, Doohan, El-sport, Eltreco, Zaxboard, Baiku, Kuaike, ElectroTown, iBalance, MaxSpeed, Polaris, Gold Wheels, Hoverbot, Starway, Minimotors, Epat, Volteco, Fitrider, Emicro, Velocifero, Kleefer, Pat rover, Charger, Cactus, Airwheel, Sambit, Inmotion, Headway, Gtf, Maomaoku, Joy automatic, Inokim, Subor, Small rider, Racer, Ezip, Aqiho, Koowheel. На сайте перечислена лишь малая часть производителей (порядка 30), с которыми мы работаем. Более полный список можно получить у консультантов по телефону. При необходимости вы можете купить запчасти для самостоятельного ремонта самоката. В наличии более 200 деталей: колеса, покрышки, аккумуляторы, платы, батареи, тормоза, датчики, фонари и многое другое. На все проведенные работы, а так же проданные запчасти действует официальная гарантия. Если вы решили производить ремонт самостоятельно, мастер поможет подобрать детали под вашу модель и сориентирует по всем тонкостям. Мы находимся в Москве и Люберцах - 7 минут от метро Котельники. Так же производим ремонт электросамокатов в Санкт-Петербурге и подбор запчастей к чемоданам. Помимо этого вы можете воспользоваться скидкой у наших партнеров, магазина по продаже тепловизоров для охоты.

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